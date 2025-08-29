¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¢2·³Àï¤Ç10»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡²ÝÂê¤Îº¸Åê¼ê¤«¤é¡¡Â¼¾¾ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ö²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ë¡×
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½3¹Åç¡á±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê29Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬2·³Àï¤Ç10»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖº¸Íã¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£½é²ó¤ËÀèÈ¯¤Î¶ÌÂ¼¾º¸ç¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢Ãæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£²ÝÂê¤È¤¹¤ëº¸Åê¼ê¤«¤é¤Î°ìÂÇ¤ò¡ÖµÕÉ÷¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢Â³°ÂÂÇ¡£¡ÖÁ´Êý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±¦Åê¼ê¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾¾Í¿Í2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê52¡Ë¤Ï¡Öº£·î¤Ï·ë¹½ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Öº¸Åê¼ê¤¬¤Þ¤À²ÝÂê¡£ËÞÂÇ¤Î»ÅÊý¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³¤Ç22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä8ÎÒ¡¢5ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤·¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë2·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³ä6Ê¬¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢26ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶ì¼ê¹îÉþµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë