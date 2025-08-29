¡ÖÁ´Á³Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤Ë¸«¤¿À®Ä¹à¥é¥¤¥Ð¥ëá¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤Ë¤â¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¬¾¡Éé¡×
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö9ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤â4Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®Ä¹³ô¤Ï¡ÖÁ´Á³Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿Í··â¤Îº£µÜ·òÂÀ¤¬19Æü¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¤Ç137»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤â±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é¤³¤ÎÆüµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÉÔºß´ü´Ö¤Ë¼ç¤ËÍ··â¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Îà¥é¥¤¥Ð¥ëá¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê2¿Í¤¬¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¬¾¡Éé¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£Æ²¡¹¤ÈàÄ©Àï¾õá¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡99»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä7Ê¬5ÎÒ¡£´û¤Ë12ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¡¢15ÅðÎÝ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÈô¡¢»°¥´¥í¡¢»°¥´¥í¡¢º¸Èô¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÂÇ·â¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÏÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Ö¼´¡×¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â´íµ¡´¶¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°Âå¤¨¤é¤ì¤ë¡£·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë