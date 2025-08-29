£·²ó£±»à°ìÎÝ¡¢»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿ÌîÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

ロッテ1−3ソフトバンク(29日、ZOZOマリン)

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö9ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤â4Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®Ä¹³ô¤Ï¡ÖÁ´Á³Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£

¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿Í··â¤Îº£µÜ·òÂÀ¤¬19Æü¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¤Ç137»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤â±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é¤³¤ÎÆüµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡2¿Í¤ÎÉÔºß´ü´Ö¤Ë¼ç¤ËÍ··â¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î­à¥é¥¤¥Ð¥ë­á¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê2¿Í¤¬¡ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤«¤é¤¬¾¡Éé¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£Æ²¡¹¤È­àÄ©Àï¾õ­á¤ò¤¿¤¿¤­¤Ä¤±¤¿¡£

¡¡99»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä7Ê¬5ÎÒ¡£´û¤Ë12ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¡¢15ÅðÎÝ¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÈô¡¢»°¥´¥í¡¢»°¥´¥í¡¢º¸Èô¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÂÇ·â¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¸½ºß¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÏÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Ö¼´¡×¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â´íµ¡´¶¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°Âå¤¨¤é¤ì¤ë¡£·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë