【ホラーミステリー】“夫”という生き物はなぜ平気で妻の分まで食べるのか？“食いつくし系夫”から着想を得たワンシーンが話題【作者に訊く】
“夫”という生き物は、なぜ余計なひと言を言ってしまうのだろうか？「君は気にしなくていい」と言うのなら、いちいち言わなくていいのに…と妻は心でつぶやいていた。目の前の夫は「朝食で出している2人分のトーストとバター…そのバターをすべて自分のトーストに塗ってしまう男」だった。2人の夫婦関係は破綻寸前、いやもう破綻していたのかもしれない。10年前のあの日、4歳だった娘が行方不明になった日から――。本作『仮門(かりもん) 消えた少女―10年目の真実』を描いたのは、漫画家の鳩ヶ森(@hatogamori)さんである。2023年2月に「第2回 朝日ホラーコミック大賞」の漫画部門で大賞を受賞した新進気鋭の作家だ。鳩ヶ森さんに本作について話を伺ってみた。
“夫”の描き方が話題となったのは、本作の第4話のワンシーン。作者である鳩ヶ森さんは、少し前にSNS上で話題になった“食いつくし系夫”から着想を得たという。「『家族4人分の餃子を焼いたら子どもの分も含めほとんどたいらげてしまった』『食いつくされないように冷蔵庫に鍵をかけたら破壊しようとした』など、にわかには信じられないエピソードがたくさん報告されていて、もはやこれは現代の妖怪譚なんじゃないか、いつか漫画に描けたらいいなと企んでいたものです」と制作のきっかけを語る。
「本作『仮門』に登場する“夫”は食いつくし系ではなく単に『気が利かない男』ですが、根は同じだと思っています。つまりは『妻の食べ物』に意識が向かない男です。妻も自分と同じように腹が空くし食べる人間なのだ、という当たり前の前提が脳から抜け落ちている。こういうタイプの男性を描こうとしたときに頭に浮かんだのが“朝食のバター”でした」と話す鳩ヶ森さん。“2人分のバターを平気で使い切ってしまう夫”…その描写には、鳩ヶ森さんならではのユニークな見解や構想が込められているようだ。
そもそも本作は、約2年前の2023年9月にSNSにて連載がスタート。当初はサブタイトルに『犯人を予想する漫画』というキャッチを掲げ、読者と一緒に犯人を予想するという興味深いスタイルで連載が開始された。そして徐々に人気を集め、2024年7月に記事で紹介すると400件近い読者コメントが殺到！ストーリーが進んでいくとともに人気は加速していき、ついに念願の電子書籍が発売する運びとなった。今夏とても注目度の高い作品である。
鳩ヶ森さんは最後に「ぜひみなさんも登場人物たちと一緒に犯人を推理してみてくださいね」と読者へ向けてメッセージを残してくれた。それぞれの登場人物の動きや心情を注意深く観察することで、もしかしたらあなたには犯人が分かるかも…!?
取材協力：鳩ヶ森(@hatogamori)
