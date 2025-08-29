Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¡£Ê£Á£Ì¾åµé¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¢ª¹ë²Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¢ª¥Ï¥ï¥¤Àä·Ê¼«Âð¤ËÅþÃå¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÊ¤ÈÍ¥²í¤Ë¥é¥ó¥Á¡¡Á¢Ë¾¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ìô´ÝÍµ±Ñ¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î²È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìô´Ý¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È£±£¹£¹£°Ç¯£¶·î¤Ë·ëº§¡£Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¡¦Ìô´ÝæÆ¤òÉ®Æ¬¤Ë£³ÃË£²½÷¤¬¤¤¤ë¡£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î³¤¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Ï¥ï¥¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Ìô´Ý¤Ï¡Öº£Æü¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤Æ½ÐÈ¯¡×¤È£Ê£Á£Ì¤Î¾åµé¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö£Ê£Á£Ì¥é¥¦¥ó¥¸¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È¥µ¥é¥À¡¢°®¤ê¼÷»Ê¡¢¥·¥á¤ËÂä¤À¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÅë¾è¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÀâÌÀ¡££²£¸Æü¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤ÅþÃå¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é²ÆµÙ¤ß¡¡·Ê¿§Ä¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÀÄ¤Ê³¤¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê¤ÎÉô²°¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡££²£¹Æü¤Ë¤ÏºÊ¤Î½¨Èþ¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£