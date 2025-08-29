¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ï¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ö¤±¤¸¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é½ðÌ¾¤¹¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤ÈÀÐ¸¶¿¹¸¡¦¸µ´´»öÄ¹¤¬£²£¹Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï¼«¤éÂà¿Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²¾¤Ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÊÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë½ñÌÌ¤Ë¡Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¼óÁê¤¬¡Ë¤·¤«¤ë¤Ù¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤À´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤Ï¡¢ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬·è¤á¤¿½ñÌÌÄó½Ð¼Ô¤Î¸øÉ½¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£