²òÇ¤ÊóÆ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¯¥Ã¥¯FRBÍý»ö¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹µÚ¤Óµ¡´ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò°Ý»ý¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë
²òÇ¤ÊóÆ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¯¥Ã¥¯FRBÍý»ö¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹µÚ¤Óµ¡´ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò°Ý»ý¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë
¡¡½»Âð¥íー¥ó¤ÎÉÔÀµ¿½ÀÁ¤Ø¤Îµ¿µÁ¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²òÇ¤¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¥¯¥Ã¥¯FRBÍý»ö¡¢ÉÔÀµ¿½ÀÁ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²òÇ¤¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Íý»ö¼«ÂÎ¤Ï¼Ç¤¤òÈÝÄê¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼êCNBC¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Èµ¡´ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡½»Âð¥íー¥ó¤ÎÉÔÀµ¿½ÀÁ¤Ø¤Îµ¿µÁ¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²òÇ¤¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¥¯¥Ã¥¯FRBÍý»ö¡¢ÉÔÀµ¿½ÀÁ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²òÇ¤¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Íý»ö¼«ÂÎ¤Ï¼Ç¤¤òÈÝÄê¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼êCNBC¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Èµ¡´ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£