¥É¥ë±ß147±ß³ä¤ì¡¢¥ß¥·¥¬¥ó¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¸åÂà¤ò¼õ¤±¤Æ¡áNY°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ147±ß³ä¤ì¡¢¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ç¤Î1Ç¯Àè¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤È5－10Ç¯Àè¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤¬¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤¬1.1680Âæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë¤ÏÁ´ÌÌ°Â¡£
USDJPY¡¡147.01¡¡EURUSD¡¡1.1678
