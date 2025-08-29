¥Ý¥ó¥É¥É¥ë°ÂÃÍ¤«¤éÈ¿È¯¡áNY°ÙÂØ
¡¡º£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¤ä¤ä¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤ËÂÐ¥æー¥í¤Ç¤Î¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸á¸å¤Î¥É¥ë¹â·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔÆß²½¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤âÈ¿È¯¡£1.3446¤Î°ÂÃÍ¤«¤é1.3480Á°¸å¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¥É¥ë¹â°ìÉþ¤È¸À¤¦Î®¤ì¤Ç¥É¥ë±ß¤¬²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Ìá¤ê¤¬Æß¤¤¡£
GBPUSD¡¡1.3479¡¡GBPJPY¡¡198.19
