¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡¡¥ª¥ó¡¡¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£²£¹Æü¡¢£Ë£Ï£Ó£Å¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¡Ö¤¤¤¯¤³¤¦¡×¤³¤È¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ËÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¡£¡Ö£Æ£á£é£ô£è¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±é¤¸¤¿¡£¶ûÅÄ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¾¯¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤·Ð¸³¤À¤±¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÎ©¤ÄÉñÂæ¤È¤ÏÊÌ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤êÎÉ¤¤±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤À¤¤¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Â¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤â½Ð±é¡£ÀèÇÚ¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤³¤¦¡×¤ØÂ¼¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍÙ¤ê¿´¤Î¤¢¤ë£²¿Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤Æ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¶ûÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡¢£²¿Í¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿¡£