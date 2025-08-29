¡Ú¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦ÅÔ»ÔÂÐ¹³Âç²ñ¡Û£²Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÅì¼Ç¡¢½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë£¸¡Ý£¹¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¢¡Åì¼Ç£¸¡Ý£¹£Ê£ÒÅìÆüËÜ
¡¡Âè£¹£¶²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñÂè£²Æü¤Ï£²£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£±²óÀï£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£´£µÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎÅì¼Ç¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤Ï£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢£¸¡Ý£¹¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Åì¼Ç¤Ï½é²ó¤Ë²¼»³¡¢¸÷ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¡£»Í²ó¤Ë°ìµó£µÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤âÏ»²ó¤ËÂçÄí¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àª¤Î£Å£Î£Å£Ï£Ó¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï£¹·î£²Æü¤Î£±²óÀï¤Ç£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¡Ê¹Åç»Ô¡Ë¤ÈÀï¤¦¡£