¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û±»À¸ÀµµÁ¤¬Í½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¡¡Áª¼ê²ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤ØÁ°¿Ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤ò½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿±»À¸ÀµµÁ¡Ê£´£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ£¶£Ò¡¢£³¹æÄú¤Ç£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡££±¾¡¤Ê¤¬¤é£¶Àï¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¥¡¼¥×¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø¼é¤·¤¿¡£½®Â¤â¡Ö¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£¿¤Ó°Ê³°¤Ï¿å½à¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µÀª¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê²ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¹õÃì¡££²£°£²£±Ç¯¤Î½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê°ÊÍè£³Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Ø¡¢°ìÊâ¤âÆóÊâ¤âÁ°¿Ê¤·¤¿¡£