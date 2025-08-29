パ首位のソフトバンクは２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―１で競り勝った。

先発した上沢直之投手（３１）が６回４安打１失点の力投で、４年ぶりの２ケタ勝利となる１０勝目。有原、モイネロ、大関とともに「１０勝カルテット」が誕生した。打線はこの日一軍復帰した栗原陵矢内野手（２９）が２回に先制の決勝打。３回には近藤健介外野手（３２）が８号２ランを放ち、試合の主導権を握った。４回に上沢が無死満塁のピンチを背負うも最少失点で切り抜け、勝負あり。７回からは藤井―松本裕―杉山の危なげない継投で逃げ切った。

この日は２位・日本ハムも勝ったためゲーム差「１」は変わらず。リーグ最下位のロッテを相手に取りこぼしは痛恨だけに、大事なカード初戦を制したことは大きかった。

試合後、小久保裕紀監督（５３）は好守で存在感を放った主力を称賛。その上で栗原の殊勲打が生まれる前のプレーに光を当てた。「（決勝打の栗原は）いい活躍だったけど、最初の（初回の）サードゴロを晃が捕ってくれたから。あれがエラーになっていたらタイムリーはなかった。難しいハーフバウンドだった」と一塁手・中村晃外野手（３５）が何事もなかったようにさばいたワンプレーを激賞。「晃に感謝ですね」（小久保監督）。流れを引き寄せ、栗原を救うビッグプレーだった。