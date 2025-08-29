¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Îº£¸å¤òÌÀ¸À¡ÖÆó·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢¤³¤ÎÆüÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤òÆó·³Àï¤ËÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÏÁ°Æü£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ËÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤Ë¤ÏÍ··â¡¦Àô¸ý¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤ä¼«¤é¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤¬Íí¤ß¡¢°ìµó£´ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££²²ó£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£´¡Ë¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡£º£µ¨£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡×¤È°ì·³¤Ë¤¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÅÄÃæ¾¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÆó·³¤Ç¡ËÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÆó·³Àï¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹·Á¤È¤Ê¤ë¡£