¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤º¤Ï£´²ó£±»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃÝ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤Æº¸Á°°ÂÂÇ¡£´ßÅÄ¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¶²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤Ïº¸Á°°ÂÂÇ¡£¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢ºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡££¸²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï¥Í¥ë¥½¥ó¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£±£¶Æü¤Ë£±·³Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î£³°ÂÂÇ¡£ÆÀÅÀ¤ËÍí¤àÂÇ·â¤Ç¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£

¡¡£´Ï¢ÇÔÃæ¤Ï£´»î¹ç¤Ç£±£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢£²»Íµå¤È¤ä¤ä¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¹­Åç¤ÇÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£

¡¡º£µ¨¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤­¤¿¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡Ö°ì¸Ä°ì¸Ä¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£