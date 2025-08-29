◆バレーボール世界選手権 第８日（２９日、タイ・バンコクほか）

１６チームで争う決勝トーナメント１回戦が行われ、１次リーグＨ組で首位通過した世界ランク５位の日本は、同１８位で開催国のタイと対戦。第１セットは石川真佑主将、佐藤淑乃、和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー島村春世、宮部藍梨が先発した。

地元・タイの大歓声の中、序盤は相手にリードを許したが、島村のサービスエースなどで追いつくと、競り合いの１７―１５では、日本が長いラリーで粘り、最後は石川がスパイクを相手のブロックの手に当てて得点につなげた。和田のスパイクでセットポイントを握り、２５―２０で先取した。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。