◆アメリカンフットボールＸリーグ「Ｘ１Ｓｕｐｅｒ」第１節 富士通フロンティアーズ ３７―０ 富士フイルム海老名Ｍｉｎｅｒｖａ ＡＦＣ（２９日、秩父宮ラグビー場）

アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグの上位リーグ「Ｘ１Ｓｕｐｅｒ」は、東京・秩父宮ラグビー場で開幕。アメフトでは初めてラグビーの聖地で開幕戦が行われ、日本一奪還を目指す富士通が富士フイルムを下し、好発進した。

「Ｘ１Ｓｕｐｅｒ」に初昇格した昨季は未勝利に終わった富士フイルムは、悔しい完封負けに終わった。朝倉孝雄ヘッドコーチ（ＨＣ）は「１対１のところで純粋に負けていた。あとはディフェンスのタックリングですかね。ミスタックルが多かった。まだまだうちは実力不足かなと感じました」と厳しい表情で振り返った。

新戦力の目玉として期待されたクオーターバックのコルデイロ・シェヴァンは、富士通の激しいプレッシャーの前に本来のパフォーマンスを発揮できず。朝倉ＨＣは「１人目はかわせるけど富士通さんは２人目が速い。（ボールを）持ちすぎですね。そこは彼自身も修正していかないといけない」と奮起を求めた。