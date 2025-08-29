◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ８―９中日（２９日・横浜スタジアム）

中日は、今季最多の１６安打９得点と打線が爆発。３連勝で３位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差に迫った。

２点リードの８回に、４番手・梅野が、オースティンに２戦連発となる７号２ランを被弾。同点を許したが、その直後の９回だった。

先頭の細川が右前打で出塁。続くボスラーが、伊勢が投じた１３１キロのフォークを完璧に捉えた。打球は右中間席に飛び込む１１号２ラン。勝ち越しの一発に拳を掲げて、ダイヤモンドを一周した。途中出場の加藤匠にも１号ソロが飛び出し、伊勢から３得点。すぐさま勝ち越しに成功し、流れを渡さなかった。

投げては、先発・柳が５回４安打３失点。２回に、ジャクソンに来日１号となる先制３ランを被弾したが、３〜５回はゼロを並べた。９―６の９回には守護神・松山が石上に２ランを被弾し、１点差に迫られたが、山本、代打・松尾、桑原をいずれも三振に封じて、両リーグトップの３７セーブ目を挙げた。

井上監督は「最後の最後まで、気が抜けないってことを改めて感じた試合だった。松山は『大丈夫か？』って思われたかもしれなけど、追い越されてないからね。みんなが『いける、いける』って気持ちがあったから（勝てた）」と、大きな１勝に目を細めた。