COHINA×矢吹奈子♡小柄女性のための秋のヴィンテージルック

COHINA（コヒナ）が身長150cm前後の小柄女性向けに贈る2025 Autumn Collection「Quiet Vintage」を発表♡スモーキーなブラウンやモーヴを基調に、ボヘミアンの甘さをひとさじ加えたタイムレスなスタイルが揃います。矢吹奈子さんがモデルを務め、華やかなレースブラウスやスウェードシャツ、アルパカニットなど、小柄でも美しく着こなせるアイテムが多数登場♪

小柄女性に寄り添うデザイン

COHINAの新作は、身長150cm前後の女性にフィットする絶妙なサイズ感が魅力♡矢吹奈子さんも「お直しなしで綺麗に着られる」と感動するほど、スカートやジャケットが美しくシルエットを整えます。



Double Pocket Denim Shirt Jacket 価格：14,300円(税込)

Shaded Flower Mermaid Skirt 価格：14,300円(税込)

Setback Square Toe Short Boots 価格：18,700円(税込)



Suede Like Light Shirt Jacket 価格：16,500円(税込)

Scallop Hem Lace Skirt 価格：13,200円(税込)

Alpaca Wool 2Way Neck Knit Sweater 価格：14,000円(税込)

Seam Flared Denim Skirt 価格：14,300円(税込)



Double Face Feather Gilet 価格：13,500円(税込)

Two Tuck Curved Pants 価格：13,200円(税込)

細部まで計算されたアイテムで小柄女性の悩みをカバーし、日常でも特別な日でも活躍するスタイルを叶えます。

ダイアナからWEB限定カラー登場♡オブリークトゥローファーに注目

ヴィンテージと現代が交差する秋の装い



Double Button Light Jacket 価格：18,700円(税込)

Layering Logo T-Shirt 価格：7,700円(税込)

COHINA DENIM Bootcut 価格：13,000円(税込)



Shaded Flower Pleated Tiered Dress 価格：18,700円(税込)



Tweed Gold Button Knit Cardigan 価格：13,200円(税込)

KUROKI DENIM Flare Wide 価格：13,900円(税込)



Gusset Flared Denim Pinafore Dress 価格：15,400円(税込)

Padded Double Strap Cami 価格：6,500円(税込)



Basic Soft Drape Trench Coat 価格：19,800円(税込)

Georgette Shirt Jacket 価格：16,500円(税込)

「Quiet Vintage」をテーマに、繊細で華やかなアイテムが揃います。小柄女性でも重たく見えず、軽やかで奥行きのある秋スタイルが完成します。

秋の足元と小物で洗練スタイル



Leaf Lace Ruffle Blouse 価格：9,900円(税込)

Alpaca Wool 2Way Neck Knit Sweater 価格：14,000円(税込)

足元や小物使いも秋らしさを演出。細部まで計算されたアイテムで秋のおしゃれを楽しめます。

COHINAで小柄女性も秋のヴィンテージ美を楽しむ

COHINA 2025 Autumn Collection「Quiet Vintage」は、矢吹奈子さんがモデルを務め、小柄女性にぴったりなサイズ感とタイムレスな美しさを両立♡

シャドーフラワープリントワンピース（\18,700）、スウェードシャツ（\16,500）、アルパカニット（\14,000）など、秋の装いを楽しめるアイテムが多数。

小柄でも存在感ある注目のコレクションです♪