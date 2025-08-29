髙橋海人と中村倫也がW主演を務める『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）。いよいよ物語は最終決戦へと向かい、第9話ではジウ（井浦新）が仕掛けた“ゲーム”が本格的に幕を開けた。才木（髙橋海人）の過去と家族の秘密、そして渋谷を舞台にした連続爆破テロという未曽有の事件。これまで積み重ねられてきた伏線が大きなうねりとなり、才木たちを容赦なく呑み込んでいく。

特捜課に戻ろうとした才木の前に姿を現したのは、脱走中の陣内（中村倫也）だった。警察に監視されていると知らされ、2人は足早にその場を離れる。才木の不安定な様子に違和感を覚えた陣内が問い詰めると、才木はついに自らの口で「父がDOPEを生み出した」と告白する。これまでずっと胸に秘めてきた重荷が一気に溢れ出し、全て自分のせいで陣内の人生を壊したと自暴自棄に呟く才木。その姿に、陣内は「息子が背負う必要はない」と静かに声をかける。香織を失った過去を抱える彼だからこそ、その言葉にはただの慰めではない説得力があった。

陣内が明かしたジウの目的。それは才木の力の解放だった。才木は「選ばれた人間」であり、その能力を完全に開花させるためには“多くの血”が必要だと告げる。獄中の囚人たちを解放し、DOPEを服用させたのもすべてはその布石。ジウの歪んだ理屈の前に、才木は怒りを募らせるしかない。陣内を含め、大切な人々がジウのゲームに巻き込まれていく現実は、無力感と怒りを同時に突きつけていた。

一方、ニコラス（フェルナンデス直行）もまたジウと接触。その圧倒的な力の前に、これ以上はついていけないと無念の決断を下す姿は、正義を掲げてきた特捜課の一員としてあまりに重く、ジウという強大な敵の存在感を改めて突きつけるものだった。そしてついに、ジウから才木に直接の連絡が入る。ゲームの始まりだという宣言とともに渋谷駅前で爆発が発生。さらに残り3か所で同じことが起きると告げられ、都市全体が恐怖と混乱に包まれていく。

その直後、陣内から爆破犯の所持品を受け取った才木は、サイコメトリーで映像を読み取る。見えたのは残り3か所のうち2つの犯行予定地。しかし最後の1か所だけはどうしても掴めないまま、特捜課は現場に急行する。ジウの手下との死闘の中で、綿貫（新木優子）たちは犯人を確保するが爆破を阻止することは叶わず、街には再び炎と絶望が広がる。才木の能力で回避できた部分もあったが、守りきれなかった現実が彼の胸をさらに苛む。

オフィスで現場を支えていた棗（熊井啓太）は、連続爆破に規則性があることに気づく。卓越した記憶力を駆使して答えを導き出そうとするが、その矢先、特捜課に侵入者アラートが鳴り響く。防犯カメラに映っていたのは異能力ハンターの寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）。激しい攻防の末、致命傷を負った棗は最後の力を振り絞り、残された犯行予定地を才木に託して息を引き取る。その瞬間まで仲間を思い続けた棗の姿は、第9話の中でもひときわ胸を打つ場面だった。

やがて才木の前に現れたのは泉（久間田琳加）。彼女から母・美和子（真飛聖）の指輪を手渡された才木が見た映像には、「バイオエイル遺伝子研究所」に潜入した寒江と藤川、そして美和子と結衣（蒼戸虹子）の姿が映っていた。だがそこに現れたのは、千葉（奥貫薫）の姿を借りたジウ。異形の力を振るい、寒江を容赦なく葬り去る。ジウが向かう先は浄水場。そして残された言葉は「なぜ私は私なんだろう。私はあなたで、あなたは私」。哲学的とも狂気的とも言えるその一言が、彼の目的の深淵を垣間見せる。

第9話は、才木と陣内、それぞれの背負うものを浮かび上がらせただけでなく、ジウという存在が単なる“敵”にとどまらないことを強烈に印象づけた回でもあった。仲間を失いながらも進まざるを得ない特捜課。そして最終回を前に、観る者もまたジウの問いに答えを求められているかのようだ。

（文＝川崎龍也）