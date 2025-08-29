お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。子供の行事に出席で仕事を休むのは、どこまで許されるのかと語った。

この日は「ちょっと濃すぎた未公開トーク全部出しますスペシャル」として未公開のトークを蔵出し大放出。

澤部は今年の4月7日の放送で澤部は、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」を息子の入学式のため“遅刻”。放送開始約1時間後にフォーマルな紺のスーツ姿で登場すると、スタジオでは「おめでとうございます」と拍手が起きた。その後も、「時代に合ってる」と称賛の声が上がった。

澤部は「子供の入学式出たいじゃないですか。で、出て、遅れて行って、いつもよりしゃべる量も少ないんです。力もそんなに使わずラッキー、好感度も上がる。こうなってくると、入学式とか卒園式、どこまで行けるんですか？」と、“称賛の嵐”のラインはどこにあるのか？と問いかけた。

澤部が「入学式、卒業式。式のやつ…。運動会、学芸会。会シリーズはダメなのか？」と言うと、「千鳥」の大悟は「ちゃんとした服着るものじゃないと…」と答えた。澤部が「運動会、半袖短パンでビデオカメラ持って“すみません、遅刻しました〜”はダメなのか…」と語った。

すると大悟は「人の子が入学するって、その親が入学式出た言うて、なんで喜んでんの？何が素晴らしいことなの」と質問。夏菜が「仕事を休んでまで、ちゃんと入学式に行く父親の姿、みたいな…」と言い、澤部も「許してくれる職場がいい」と説明すると大悟は「許してくれるやろ。今、テレビどう考えたって」と苦笑した。

さらに「ハライチ」の岩井勇気が「俺も意味が分からないです」これでほめられるべきなのは、『ぽかぽか』を守っていた俺と神田さんのはずなのに。休んでだ方がほめられてますけど」と言うと、澤部は「それを生放送で言ってくるんですよ。お客さんも“何この人”みたいな…倫理観が変わっているんです」と言うと、「サバンナ」の高橋茂雄は「澤部がフロンティアになって、攻めていくしかないんじゃないですか」と言い、色んな行事で休めるか試したら？と提案「一発、やってみてもいいか…」と答えていた。