ÀéÄ»¥Î¥Ö¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¤ËµÈËÜ½é¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï»Ê²ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤ÈÍê¤à¤âÃÇ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ö¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¡Ê45)¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤Î²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤¬Âç³¢Æü¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¹¤®¤¿Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤ÆÌ¤¸ø³«¤Î¥È¡¼¥¯¤òÂ¢½Ð¤·ÂçÊü½Ð¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡ÖµÈËÜ¤Ç»Ê²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Î¥Ö¡£¡ÖµÈËÜ¤Ç°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬¡ÖÀîÅç¡¡²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÏNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÇMC¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï³§¡Ö¤¢¤¢¡Á¡ª³Î¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²ÚÂç¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈµÈËÜ¤Î½éMC¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤·¤¿¤é¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²Ú´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ÈÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î±Ä¶È¤¬¤¢¤ë¤Ð¤¤¡É31Æü¤ÏÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î±Ä¶È¤ÇÇ¯¤ò±Û¤¹¤Ã¤Æ¡£¡È¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ð¤¤¡£¤³¤ì¤òÊø¤·¤¿¤é²Ú´Ý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤¤¡É¡×¤È¡¢ËèÇ¯»³Íü¸©¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡ª¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤³¤½Íè¤ë¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£