¡ÚONE¡ÛµÈÀ®Ì¾¹â¡¡Áê¼ê¤ÎÉé½ý¤Ç3RTKO¾¡Íø¡ª¶Ã°Û¤Î39Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜÂç²ñ¤ØÃÆ¤ß¡ÖÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ²¦¼Ô¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡þONE¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ä122¡¡µÈÀ®Ì¾¹â¡¼¥Ï¥Þ¥À¡¦¥¢¥º¥Þ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤Ï¡¢29Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖONE¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ä122¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥È¥àµé¥à¥¨¥¿¥¤¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡È¥à¥¨¥¿¥¤³¦¤ÎPFP¡ÉµÈÀ®Ì¾¹â¡Ê¥¨¥¤¥ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¡Ë¤¬¥Ï¥Þ¥À¡¦¥¢¥º¥Þ¥Ë¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë¤Ë3RTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¶Ã°Û¤Î39Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£1R³«»Ï¤«¤éÁê¼ê¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤¬ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¡£¤½¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤ÉÍÍø¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£2R¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼ºÝ¤Ç±¦º¸¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£3R³«»ÏÁá¡¹¤ËÌ¾¹â¤Î¹¶·â¤òÈò¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï±¦Â¤òÉé½ý¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç3RTKO¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÉáÃÊÀï¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤ÇÀï¤¤¤Å¤é¤¤Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥à¥¨¥¿¥¤µ»½Ñ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ONE¤Ç¤ÏÌµÇÔ¤Î3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌµÇÔ¤Î¤Þ¤ÞONE¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¤Áê¼ê¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¹â¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥é¥¸¥ã¥À¥à¥Ê¥ó¡¦¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼Åý°ì²¦¼Ô¡£¤½¤·¤Æ24Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥¤¿Í°Ê³°¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥é¥¸¥ã¥À¥à¥Ê¥ó3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖONE¡¡172¡×¤ÇONE½é»²Àï¡£¥¿¥¤¤ÎÌ¾Áª¼ê¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥é¥ï¥ó¤òÁê¼ê¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ5·î¤ËONE¤È¤ÎÆÈÀêÊ£¿ô»î¹ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯11·î16Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡ÖONE173¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤éËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Ù¥ë¥È¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¼¤Ò¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î³¬µé¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£