フリーアナウンサーの神田愛花（45)が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。自分になぜ来ないのか？と思う仕事を明かした。

この日は「ちょっと濃すぎた未公開トーク全部出しますスペシャル」として未公開のトークを蔵出し大放出。

神田は「この仕事こそ、自分に来なきゃおかしくない？って仕事」があると話し始めた。「JALが凄い好きなんですね」と話し始め「凄い好きだってこと、テレビでも何度も言っていますから、JALの方もご存じなんですよ」と、飛行機に乗ると、「いつもJALのことお話くださってありがとうございます」とあいさつされるという。

だが、機内誌に「JALのマイルをためたら、こんなにいいことがありましたっていうのが、毎回載っているんですよ。あの仕事が一向に来ないんです」と明かした。

神田は「140万マイルたまっているんです。めっちゃ好きだから。社会人になって、最初に母に約束したのが、私の実力でファーストクラスに乗せて海外旅行に連れて行くねって。それをマイルで、ニューヨーク往復を実現したんです。母、嬉しくて涙流したっていう、凄いいいエピソードまであるんですけど。それを答えられるように準備しているんですけど、全然来ない」と憤った。それを聞いた今田耕司は「ここで言うてもうた」と笑った。

さらに機内誌に載った「ケンコバさんとか、マイル好きさと思うんですけど、でも私の方が絶対好きだっていう自負はあるんです。大好きなんですよ」と首をかしげていた。