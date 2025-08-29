µð¿Í¤¬ºå¿À¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬·è¾¡¤Î£³ÅÀÆóÎÝÂÇ¡ÄÃæÆü¤ÏÂÇ·âÀïÀ©¤·£³Ï¢¾¡
¡¡µð¿Í£´¡Ý£³ºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¹Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤ÏÈ¬²ó¤Ë¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤ÎÏ¢Â³¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡ÃæÆü£¹¡Ý£¸£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¹Æü¡Ë¡½¡½ÃæÆü¤¬ÂÇ·âÀï¤òÀ©¤·¡¢£³Ï¢¾¡¡£¶å²ó¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤Î£²¥é¥ó¤È²ÃÆ£¾¢¤Î¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤ËÀÐ¾å¤¬£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÇ´¤Ã¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¹Åç£´¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¹Æü¡Ë¡½¡½¹Åç¤¬£µÏ¢¾¡¤Ç£³°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Æó²ó¤ËºäÁÒ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀè¹Ô¤·¡¢»Í²ó¤Ë±©·î¡¢ºäÁÒ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¿¹¤ÏÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£³Ï¢ÇÔ¡£