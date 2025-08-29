¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡µÙÍÜÌÀ¤±¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¡ª¡Ö£³Æü¤¯¤é¤¤¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¹Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£º£µ¨£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£´²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè£±£´Æü¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»³ºê¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤Ë°ì»àËþÎÝ¤«¤é¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª¤â°ì»àËþÎÝ¤«¤é¶áËÜ¤¬ÆóÄ¾¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢ÆóÁö¡¦¹â»û¤ÏÎÝ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬±¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡£¤¢¤ï¤äÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£¶²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ºê¤ÏÄ¾¸å¤Î¼é¤ê¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò£²ÈÖ¼ê¥±¥é¡¼¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£»³ºê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ°Æ»¤«¤é¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÍ¸úÅª¤Ë»È¤¨¤Æ¤¿¡×¤ÈÅêµå¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¡ÖÁ°¤Î¥«¡¼¥É¤âÉé¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È£±¾¡¤Î½Å¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿£±£³Æü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£³Æü¤¯¤é¤¤¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£Ç¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤òÁ´Éô¸«¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤è¤êÌó£²¤«·îÁá¤¤£²·å¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£»Ä¤ê»î¹ç¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£