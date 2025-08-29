·¡¤ê½Ð¤·Êª¸«¤Ä¤±¤¿¡ª Qi2ÂÐ±þ¤¯¤Ã¤Ä¤¯½¼ÅÅ´ï¤¬3,490±ß¡¢Çã¤¦¤ï¡ª
¤³¤ì¤À¤«¤é¥»¡¼¥ëÀø¤ê¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡ª
ºÇ¶á¤ÎiPhoneÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ·¿¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÍ×¤é¤º¤ÇiPhone¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤ä¤Ã¤ÑÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£
¤¿¤À¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤ÎÊ¬¤Á¤ç¤¤¹â¤á¤Ê¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤À¤è¤Ê¤¡¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¤¤¤¤ä¤Ä¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª
¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê5,000mAh¥â¥Ç¥ë¡£¸µÃÍ7,990±ß¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¡¼¥ë¤Ç56¡ó¤È¤¤¤¦¥ï¥±¥ï¥«¥é¥óÃÍ°ú¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È3,490±ß¡ª ¥²¥í°Â¤¤¡£
Qi2¤Î¹âÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤Ç¡¢¤·¤«¤â7.55mm
¤³¤¦°Â¤¤¤ÈÀÇ½Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©
¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¶¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä
¡¦¡ÖQi2¡×µ¬³ÊÂÐ±þ¡£ºÇÂç15W¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
¡¦USB-C¤ÎÍÀþ¤Ç¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ÎºÝ¤Ï22W¡Ë
¡¦¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤ËiPhone¤â½¼ÅÅOK¡Ë
¡¦¸ü¤ß7.55mm¡¢½ÅÎÌ122g¤ÈÇö·¿·ÚÎÌ
¡Ä¤¢¤ì¡© ¤Û¤·¤¤µ¡Ç½Á´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª
¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë»ý¤ÁÊâ¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ËÍ¤âÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡Á¤Ã¤È¡£
Source: Amazon