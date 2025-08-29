「DOPE」才木（高橋海人）の豹変ぶりが話題「鳥肌」「目力に引き込まれる」
【モデルプレス＝2025/08/29】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第9話が、29日に放送された。高橋の演技に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
才木（高橋海人）の元に犯罪シンジゲート・白鴉のジウ（井浦新）から連絡が入り、ゲーム開始が告げられる。すでに渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3ヶ所で何かが起きると語るジウ。陣内（中村倫也）から渋谷爆破テロの犯人の所持品を受け取った才木はサイコメトリーで犯行予定場所を読み取るが、残り1ヶ所がどうしても分からない。
一方、特捜課の情報分析官である棗依央利（熊井啓太）は、突如鳴り響いた侵入者アラートの音を不審に思い、一人で確認に向かう。そこで待ち構えていたのは、異能力ハンターの寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）であった。才木たちの居場所を問われるも、棗は決して口を割らず、特殊な武器による攻撃を受け、命を落としてしまう。
棗の元に駆けつけた特捜課のメンバーたち。才木は、亡くなった棗の身体に触れることで、彼の最期の記憶をサイコメトリーで読み取った。棗がすでに最後の犯行予定場所を特定していたことを知った才木は、悔しさと怒りに震えながら、次のテロの現場と棗を殺した犯人をメンバーに伝える。
その直後、白鴉の一員である泉ルカ（久間田琳加）の気配を察した才木は、間髪入れずに銃を構え、発砲。ジウが意図的に棗を殺したことを知り、強い目力で「俺がお前を絶対に殺す」と復讐心に燃えていた。
DOPE使用者でさえも、殺すことをためらい、陣内より気弱に描かれていた才木の豹変ぶりに、視聴者からは「鳥肌」「怖すぎる」「変化がすごい」「目力に引き込まれる」「圧巻」「見入った」「狂気」といった声が上がり、高橋の演技に称賛が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
◆「DOPE」才木（高橋海人）の豹変ぶりが話題
才木（高橋海人）の元に犯罪シンジゲート・白鴉のジウ（井浦新）から連絡が入り、ゲーム開始が告げられる。すでに渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3ヶ所で何かが起きると語るジウ。陣内（中村倫也）から渋谷爆破テロの犯人の所持品を受け取った才木はサイコメトリーで犯行予定場所を読み取るが、残り1ヶ所がどうしても分からない。
一方、特捜課の情報分析官である棗依央利（熊井啓太）は、突如鳴り響いた侵入者アラートの音を不審に思い、一人で確認に向かう。そこで待ち構えていたのは、異能力ハンターの寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）であった。才木たちの居場所を問われるも、棗は決して口を割らず、特殊な武器による攻撃を受け、命を落としてしまう。
棗の元に駆けつけた特捜課のメンバーたち。才木は、亡くなった棗の身体に触れることで、彼の最期の記憶をサイコメトリーで読み取った。棗がすでに最後の犯行予定場所を特定していたことを知った才木は、悔しさと怒りに震えながら、次のテロの現場と棗を殺した犯人をメンバーに伝える。
その直後、白鴉の一員である泉ルカ（久間田琳加）の気配を察した才木は、間髪入れずに銃を構え、発砲。ジウが意図的に棗を殺したことを知り、強い目力で「俺がお前を絶対に殺す」と復讐心に燃えていた。
DOPE使用者でさえも、殺すことをためらい、陣内より気弱に描かれていた才木の豹変ぶりに、視聴者からは「鳥肌」「怖すぎる」「変化がすごい」「目力に引き込まれる」「圧巻」「見入った」「狂気」といった声が上がり、高橋の演技に称賛が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】