¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥é¥°¥Ó¡¼½÷»Ò¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï29Æü¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈÂè2Àï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¡Ê31Æü¡¦¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¼ç¾¤Î¥Õ¥é¥ó¥«¡¼Ä¹ÅÄ¡Ê¥¢¥ë¥«¥¹·§Ã«¡Ë¡¢CTB¹°ÄÅ¡Ê¥Ê¥Ê¥¤¥í¥×¥ê¥º¥àÊ¡²¬¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È¤Î½éÀï¤«¤éÀèÈ¯¤Ç1¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿Ä¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¤³¦¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡£¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Æ±3°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5¡£