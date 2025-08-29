◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人の大勢投手（26）は29日の阪神戦（甲子園）で今季52試合目のリリーフ登板。2者連続本塁打を浴びて1点差に迫られながらもリーグ最多の今季38ホールド目（7勝4敗1セーブ）をマークした。

4―1で迎えた8回、4番手として登板。最初に打席へ迎えた2番・中野は遊直に仕留めたが、3番・森下に5球目スライダーを左翼スタンドへ運ばれると、続く4番・佐藤輝には4球目の154キロ直球を左翼スタンドに叩き込まれ、2者連続被弾でたちまちわずか1点リードに。

5番・大山を153キロ直球で空振り三振に仕留めて2死目にこぎ着けたが、6番・熊谷をワンバウンドするフォークボールで3球三振に斬って取った球を岸田が止められず、大勢の暴投となって振り逃げを許し、走者を塁に出した。

それでも坂本は投ゴロに打ち取り、同点は許さず。1点リードのまま迎えた9回は新守護神・マルティネスが中13日となったマウンドで3者凡退に仕留めて試合終了に持ち込んだ。

大勢は15日の阪神戦（東京D）で7勝目。だが、その後はチームが大勝もしくは敗戦で、マルティネスとともにマウンドから遠ざかった。

中7日登板となった23日のDeNA戦（東京D）で今季37ホールド目。この日はそれから再び中5日と登板間隔の空いたマウンドだった。