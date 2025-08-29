²¬Â¼Î´»Ë¡¡ºÇ¶á¥É¥Ï¥Þ¤êÃæ¤ÎÆ°²è¤È¤Ï¡©¡¡¸«¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¼ê¤¬¤º¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦57¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶áÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç²¬Â¼¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ª¼÷»Ê¤ò°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ°²è¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼÷»Ê´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¼ê¤¬¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥·¥ã¥ê¤ò°®¤ëÆ°ºî¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ï¥µ¥Ó¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Ç¼è¤Ã¤Æ¥Í¥¿¾è¤»¤ë¤ó¤ä¤Ã¤±¡©¤È¤«¡£¤º¤Ã¤È¤ª¼÷»Ê¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¼÷»Êºî¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÆ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£