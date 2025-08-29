µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡»³ºê°Ë¿¥¤Ï¡Öµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×ÂçÀª¡õ¥é¥¤¥Ç¥ë¤Ï¡Ö·ë¹½´Ö³Ö¶õ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ï29Æü¡¢¾¡Íø¤·¤¿ºå¿ÀÀï¸å¤ËÂÐ±þ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤ò´Þ¤àÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨20»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¹Ã»Ò±à¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Öµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àè¤ËÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8²ó¤Ë¤ÏÂçÀª¡¢9²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÅÐÈÄ¡£¡Ö·ë¹½´Ö³Ö¶õ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ÂçÀª¤â¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇOK¤Ç¤¹¡×¤È2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿ÂçÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÅÄÃæ¾Âç¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£ÂåÌò¤â´Þ¤á¤¿1·³Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£