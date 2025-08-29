元PENTAGON・安達祐人、初のショーケース開催「本当に幸せです」 MAZZEL・HAYATOも登場
グローバルボーイズグループ・PENTAGONのメンバーとして活動していた安達祐人が29日、東京・代官山SPACE ODDで自身初となるショーケースイベント「安達祐人 Show Case『BLUE SPRING』」を開催した。
【ライブ写真】MAZZEL・HAYATOと2ショット！ショーケースを開催した安達祐人
今回のショーケースは、2部制で実施。第1部ではMCとして登場したスクールゾーン・橋本稜とともにトークコーナーが進行し、ファンの知らない裏話や未公開写真なども披露され、終始笑顔と歓声が飛び交い、安達の紳士で親しみやすい人柄とサービス精神が会場全体に伝わる時間になった。会場の一体感は“同じ時間を一緒に楽しむ”というファンミーティングならではの醍醐味にあふれていた。
第2部では、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組TOKYO FM『K STAR CHART presents POP K TOP10 Friday』の公開収録を実施。スペシャルゲストとして、ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのHAYATOさんが登場し、いつものスタジオでは出せない特別な空気感の中で貴重なトークが展開された。また、会場のファンも参加した収録も行われ、一体感があふれる拍手と歓声に包まれた。
ショーケースの終盤では、5月にリリースされたNew EP「BLUE SPRING」からの楽曲を披露。深い低音が響く歌声、「DIVE IN」の初ダンスパフォーマンスなどで、観客を一気に音楽の世界へと引き込んだ。青春の煌（きら）めきや葛藤をテーマにした楽曲は、安達の等身大の想いが詰まっている。会場は静寂と熱狂が交錯する感動の空間となった。
安達は「こうして皆さんと直接会えるイベントができて、本当に幸せです。『BLUE SPRING』の曲たちに続いて、これからももっと多くの人に自分という存在を届けていけたらと思います」とコメント。「また、すぐにお会いしましょう！」約束した。
