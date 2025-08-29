お笑い芸人のヒコロヒーさん（35）が28日、菜々緒さん（36）と共に医薬品メーカーのカンファレンスに登場。働く女性が抱える悩みに答えました。

女性活躍推進法の成立から10年の節目ということで行われた今回のカンファレンス。トークセッションでは、ヒコロヒーさんと菜々緒さんが働く女性が抱える代表的な悩みに答えました。

“忙しすぎて、息抜きができていません”という相談に対し、ヒコロヒーさんは「息抜きも仕事です」と回答。理由について「休まなきゃとか息抜きも仕事だからとか、根詰めた考え方しているわけじゃなくて、逆に、いやいや、この息抜きの時間も仕事やねんから楽しもうみたいな。開き直りっていうんですか。そういうふうに捉えてみてほしいなと思います」と息抜きも仕事のうちとして気軽に堂々と休んでほしいと語りました。

■ヒコロヒーの提案に菜々緒が感心「次の仕事の活力としてすごく大事なこと」

菜々緒さんはヒコロヒーさんの提案について「やっぱり日本人ってすごく頑張り屋さんが多くて、なんでもかんでも抱え込んじゃう人がすごく多い。企業とかでやっぱり生理休暇があるのに、結局使わない方が多かったりとかっていうのを聞きますので、お休みも本当に大事。休ませてあげて、次の仕事の活力としてすごく大事なことだと思う」と息抜きの大切さを強調しました。