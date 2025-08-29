「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）

投打のかみ合った広島が今季最長タイの５連勝を飾った。５連勝は４月１０〜１５日以来、２度目。

攻撃陣をけん引したのは坂倉だ。二回２死一塁から低めカーブを捉え、左中間に適時二塁打。自身６４打席ぶりの適時打でチームに先制点をもたらした。四回は羽月に適時三塁打が飛び出し、なおも１死三塁から再び坂倉が右前にはじき返して３点目を奪った。扇の要は試合前時点で今月の打率・１７１。低空飛行が続いていた中、確かな上昇ムードを漂わせた。

投げては先発・森が７回２安打１失点の好投を披露した。立ち上がりからリズム良く腕を振って六回まで１安打投球。七回２死から村上にソロを浴びるも、後続を寸断して７月３１日・阪神戦以来の６勝目を手にした。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。

−森は立ち上がりから落ち着いていた。

「そうやね。両サイドに緩急も使いながら、ナイスピッチングだったと思います」

−以前に立ち上がりに苦しんだ登板もあった。

「そこから入りもしっかりしているから。本人も意識していると思うし、ナイスピッチングだった」

−８回から継投。森の球数は９５球。７回２死で村上に被弾した。それも踏まえた判断か。

「２８日は島内と森浦が投げていないから、状況的にもいきやすかったよね。本塁打を打たれてなくても、そのまま（継投）だったかもしれない」

−打線は坂倉が２安打２打点。

「だんたんと、らしくなってきたかなと。きのう（２８日）の試合も内容を見て、ちょっと上がってきたかなと」

−森下が離脱した中で先発陣の奮闘が際立つ。

「よく頑張ってくれていると思うよね。今日投げた森もそうだし、大地（大瀬良）もそうだけど、若いピッチャーも、いいものを見せてくれていると思います」