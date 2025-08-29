¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û22/7¡ØÀ¾ÛêÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È ～Â¸ºß¤Î¾ÚÌÀ～¡Ù³«ºÅ¡ª¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾ÛêÏÂ¡Ë
22/7¤¬8·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç¡Ø À¾Ûê ÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È ～Â¸ºß¤Î¾ÚÌÀ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
·ëÀ®»þ¤«¤é¥°¥ëー¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿À¾Ûê¤¬¼«¿È¤ÎÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥í¥°¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î8Ç¯È¾¤È¤¤¤¦»þ¤ò¤«¤±¤¿Àè¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦ÂìÀî¤ß¤¦¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡Ø22/7¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¡×day9 ÂìÀî¤ß¤¦¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Â´¶È¤·¤¿¡ÈÍ£°ì¤Î¥êー¥Àー¡É¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿°ìÌë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¢£²áµî¤Î¥Ö¥í¥°¤òº£¤ÎÀ¾Ûê¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éµ®½Å¤ÊÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÅ¸³«
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÊÌ¤ì¤ÎÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤È¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡ÖÂ´¥³¥ó¡×¡£³«±éÄ¾Á°¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤òÅÁ¤¨¤ë±Æ¥Ê¥ì¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦À¾ÛêÏÂ¤Ë¡¢Æ±¤¸ÀèÇÚÁÈ¤ÎÅ·¾ë¥µ¥êー¤È²ÏÀ¥»í¤¬¡Ö¤â¤©～ºÇ¸å¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è～¡ª¡×¤ÈÄñ¹³¤¹¤ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¤È¤¤¬Ç÷¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ――¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¤ÎÀ¾ÛêÏÂ¤Ç¤¹¡×¡£ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£²2017Ç¯12·î25Æü¤Ë½é¤á¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡£ÉáÃÊ¤Ï¸ý¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤À¾Ûê¤À¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÎÁÇÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤Ò¤À¤Þ¤ê¤ËÌ²¤ëÆü¤â¡¢¶¯¤¤¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÆü¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤Ë¤è¤ë»í¾ðË¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤Ëºé¤¯¾®¤µ¤Ê²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢¤Ê¤°¤µ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²áµî¤Î¥Ö¥í¥°¤òº£¤ÎÀ¾Ûê¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éµ®½Å¤ÊÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥í¥°¤Î¡Ö¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òµâ¤ß¡¢³«Ëë¤ò¹ð¤²¤¿¶Ê¤Ï¡ÖOne of them¡×¡£À¾Ûê¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦ÂìÀî¤ß¤¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¤À¡£
¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢22/7¤Î¥í¥´¤òÇØÉé¤¤¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ëÀ¾Ûê¡£¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥âー¥É¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î°áÁõ¤â¡¢Î¹Î©¤Á¤ò·è¤á¤¿À¾Ûê¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ø¸å¤í¤«¤éÂ·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡ÖWe are 22/7¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖEy Oh¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë¡Ö22/7¡×¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¾Ûê¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿È±·¿¤ä°áÁõ¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤¦¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£ÉñÂæÂµ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±ß¿Ø¤ÇÀ¾Ûê¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÅ·¾ë¤¬µã¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇË½Ïª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÇÌ¾ºù·î¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»Í¾ò·î¤ÎµÙ±é¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´°÷¤Î¡Öµã¤«¤º¤ËÀ¾Ûê¤ÎÍ¦»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤òÊõÈ¢¤Ø¤È¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë°ì¶Ê¡¢¤Þ¤¿°ì¶Ê¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ëMV¤òÇØ·Ê¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖËÍ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤À¡£
¤Þ¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿3¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ûù¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾Ûê¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¼«Ê¬¤òµö¤¹¤è¤¦¤ÊºÇ¸å¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2018Ç¯9·î22Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢11¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤¢¤Î¶Ê¤ò¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Ð¤¿¡¢º£¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤âÆ±¤¸1st¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÀ©Éþ°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¶õ¤Ø¤È¥È¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤22/7¤ÎÂ©¿á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¾Ûê¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¿¨¤ì¤¿¤¤³Ú¶Ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£8¿Í¤Ï¡¢»Ï½ª¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ë¡£¥»¥ê¥Õ¤òÈ¼¤¦·²Áü·à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë22/7¤Î¿¿¹üÄº¤¿¤ë¡Ö¥à¥º¥¤¡×¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥êー¥À¥ó¥¹¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡Ö¤È¤ó¤Ü¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢Æâ¸þÅª¤À¤¬¼Â¤ÏÈ¿¹üÀº¿À¤òÈë¤á¤¿À¾Ûê¤ò³Ë¤È¤·¤Æ22/7¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤½¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¼ÑµÍ¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤À¤±¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡Ö¶õ¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤Ï2¥³ー¥é¥¹ÌÜ¤«¤é¸åÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²Î»ì¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö»þ´Ö¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¡ÖÁë¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤¿ÂèÆó¾Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Á¥¢¥Õ¥ë¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÆÞ¤ê¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÀ¾Ûê¤Î¿´¶¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¶¡¹¤·¤µ¤òÂÓ¤Ó¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡È´õË¾¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈË¾·î¤ê¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆ·¤òµ±¤«¤»¤ÆÁÛ¤¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥È¥ê¡È½ë¡É¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÁêÀîÆà±û¡£·î¾ëºéÉñ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÓË°ö¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ìÂ´¥³¥ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·Þ¤¨¤¿ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¡¢À¾Ûê¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÂå¤ï¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¡ÀäÂÐ¡¡¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤´¤ß¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥ë¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤â¡¢À¾Ûê¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´î¤Ó¤è¤êÉÔ°Â¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¹Å¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤ÎMV¤Ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¼«Á³¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤È8Ç¯È¾¤ÎºÐ·î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤Ï2025Ç¯5·î11Æü¤È¤¤¤¦Â´¶È¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø22/7¡ÙÂè3ÏÃ¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÄäÅÅ¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¶¤ï¤á¤¯²ñ¾ì¤Ç¡¢ÂìÀî¤ß¤¦¤¬Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥·ー¥ó¤¬±Ç¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤Ê¤®¤«¤éÈþ¤·¤¤Ä³¤Ø¤È±©²½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀ¾Ûê¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤¦¤ÎÌòÌÜ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ËºÂ¤ê¡ÖËÍ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ò¥ï¥ó¥Õ¥ìー¥ºÁÕ¤Ç¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶Æ°¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤à¤Ê¤«¡¢¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÀ¾Ûê¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î·è°Õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»Ò¤ÏÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤»¼º¤¦¤Ê¤é¤â¤¦²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ç¤µ¤¨µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÃ¯¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÃ¯¤â¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ó¥Ðー¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¡¢»ä¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÎÙ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤ß¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤Î¹¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¹¥Æー¥¸¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö3168Æü¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£Â´¶È¤·¤¿ÈÁÉ÷Àé½Õ¤¬¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ÎÀÖ¤¤²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¤À¤¬¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ëÇï¼ê¤Î¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤â¤¦¤ÈÉñÂæÂµ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢À¾Ûê¤¬¶Ã¤¤ËÌÜ¤ò¤ß¤Ï¤ê¡¢ÎÞ¤¬ËË¤ò¤Ä¤¿¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Â´¶È¤·¤¿ÈÁÉ÷Àé½Õ¤¬¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ÎÀÖ¤¤²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤ÆÈÁÉ÷¤¬Â´¶È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿À¾Ûê¤Ï¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ£°ì¤Î¥êー¥Àー¡×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¤½¤Î¾ì¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾Á°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å·¾ë¤â¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢¤Á¤Ï¤ë¤ó¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤Î¥«¥Ðー¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È²È¤Ç±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤«¤é¤³¤½¤»¤Ä¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤À¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î¶Ê¤ÎPV¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿¤³¤È¡¢10Ç¯¸å¤Î2035Ç¯¤Î8·î¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÏ¢Íí¤¹¤ëÌòÌÜ¤ÏÁêÀîÆà±û¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÖ¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¡Ø²¿¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ò¥»¥ó¥¿ー¤ÇÍÙ¤ë¤Ê¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢6Ç¯´ÖÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿ÇØÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÏÀ¥»í¡£¼«Ê¬¤âÀ¾Ûê¤¬¤¤¤ë22/7¤¬¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ä¤È¤³¤ÎÀè¤Ø¤Î¶²¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ê¤´¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤È¤á¤É¤Ê¤¯ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö8Ç¯È¾¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä»ä¤Ïº£¤Î¤Ê¤´¤ß¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡×¤ÈÀ¾Ûê¤ÈÈù¾Ð¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·¾ë¥µ¥êー¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀ¾Ûê¤Î¼ª¸µ¤Ç²¿¤«¤òÓñ¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î²£¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËãµÖ¿¿±û¤¬»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¡ÖÀèÇÚ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤·¡¢¤¤¤ä¤À¤è～¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡£¡ÖÀèÇÚ¤Þ¤À¤¤¤ë¤¤¤ë～¡×¤È¼«¿È¤ò»Øº¹¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦Å·¾ë¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò²£ÌÜ¤ËÀ¾Ûê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ê¥Ê¥Ë¥¸¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë12·î10Æü¤Ë£³rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢12·î14Æü¤Ë¡Ø22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ø¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
À¾Ûê¤ÎÂ´¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¡×¡£¤³¤ÎÆü¤âÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤ÇÆÍ¤¾å¤²¡¢¤È¤¤ËÃè¤ò²¿ÅÙ¤ÈÌµ¤¯²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ý¤ò¡¢¥ï¥ó¤ÈÌÄ¤¯Âç·¿¸¤¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯´Ý¤á¤Æ²Î¤¦»Ñ¤Ë¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¶ÊÃæ¤Î¸¤¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ï¡ÖSORA¡×¡£µÒÀÊ¤Çº¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ëÇò¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÅô¤ê¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤êÎ®¤ì¤ëÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢À¾Ûê¤Î¤¤¤¿22/7¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£²¹¤«¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ïー¥â¥Ëー¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾Ð´é¤ÈÎÞ¤¬Æú¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤´¤ß¤ó¡×¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ÎW¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËµîÍè¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â²Î¤¨¤Ê¤¯¤ÆÍÙ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£8Ç¯È¾¡¢À¾ÛêÏÂ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ëÀ¾Ûê¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´é¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿10Ç¯¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤í¤¦¤Í¡ª¡×
À¾Ûê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀ¾ÛêÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦ÂìÀî¤ß¤¦¤Î¾Íè¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¡×¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÌ¾¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¡¢Â´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤ÆÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò°¦¤·¤¿À¾ÛêÏÂ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤â³Î¤«¤ËÆ±¤¸¤È¤¤Ë¡ÈÂ¸ºß¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¥Ê¥Ê¥Ë¥¸¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë°ìÌë¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
TEXT BY ¥¥Ä¥«¥ï¥È¥â
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º
¢£¡ØÀ¾ÛêÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È ～Â¸ºß¤Î¾ÚÌÀ～¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ØÀ¾ÛêÏÂ Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È ～Â¸ºß¤Î¾ÚÌÀ～¡Ù
2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
¥Ö¥í¥°#1
01. One of them / ÂìÀî¤ß¤¦(CV.À¾ÛêÏÂ)
02. 22/7
03. À¤³¦¤ÎÌ·½â
04. Íý²ò¼Ô
05. ÃÏ²¼Å´Äñ¹³¼çµÁ
06. ³ÐÀÃ
¥Ö¥í¥°#2
07. ËÍ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
08. ·ù¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
09. ¥à¥º¥¤
10. ¤È¤ó¤Ü¤Îµ¤»ý¤Á
11. ¶õ¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É
¥Ö¥í¥°#3
12. ÆÞ¤ê¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë
13. ËÍ¤é¤Î´Ä¶
14. É÷¤Ï¿á¤¤¤Æ¤ë¤«¡©
15. ²¿¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤
16. ¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã
¥Ö¥í¥°#4
¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ
[ENCORE]
17. ¤¸¤ã¤¢¤Í (¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö ¥«¥Ðー)
18. ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー
[ENCORE 2]
19.Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.10 ON SALE
ALBUM¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025
12/14¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯µÇ°¥Ûー¥ë¡ÊÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹A´Û¡Ë¡¡14:00～ / 18:00～
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
22/7 OFFICIAL SITE
https://nanabunnonijyuuni-mobile.com