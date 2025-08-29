女優のような顔立ちの名古屋のショーキャストが、キャバクラなのにステージショーがあった名古屋時代を告白。六本木の“予約できない幻のキャバ嬢”に憧れ上京し、同じ店に移籍したと語った。

【映像】スタイル抜群のなちさん（ショータイム中のセクシーショットも）

8月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#38が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

女優のような美女顔のなち（銀座・ジャングル東京）は、もともと名古屋のショーキャストで、今回が番組初登場。「ショータイムがあるキャバクラで働いていた。お店にステージがあって、1日3回ショータイム。終わったら隣に着いて…」と名古屋時代を明かし、ベッキーは「珍しいね！」とびっくり。なちは「午後4時から6時までレッスンがあった」と努力を語った。

そんななちの悩みは「東京に来て1週間。人見知りで友達ができない」。なちは「前のお店はレッスンで仲良くなれた」と明かし、今の勤務先に戸惑っている様子。

ジャングル東京の大先輩のきほは「忙しい女の子たちは『待機』がない。お客さんの席について忙しいから、しゃべる時間がない」とキャバ嬢同士の交流が生まれにくい環境を解説。そんな中、きほは「私は後輩を積極的に誘いに行く」という面倒見の良さで多くのキャバ嬢から慕われている。

きほの人気は全国レベル。きほが「なちちゃんはジャングルに入る前に会いに来てくれた」と明かすと、なちは「憧れていました。会いに行って」ときほを追いかけ夢を一つかなえたと語った。