【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、急落下する“魔球カーブ”→打者が混乱

8月27日（日本時間8月28日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、昨季ともにドジャースでプレーした元同僚で“門下生”ギャビン・ラックスから三振を奪った場面が話題となっている。

4回表・レッズの攻撃。この回先頭の5番ギャビン・ラックスに対して大谷は、初球、外角高めのボールゾーンへと投じた155km/hの直球を1つ見せた上で、2球目は外角高め、149km/hのカットボールでファウルを打たせてカウント1-1とすると、続く3球目は内角高めいっぱいのところへと決まる126km/hの緩いカーブで見逃しを誘ってカウント1-2とラックスを追い込むことに。続く4球目、外角高めに投じた160km/hの剛速球はファウルとなり、5球目、内角低めのボールゾーンへと沈む148km/hのスプリットはラックスもよく見てカウント2-2。そして勝負の6球目、大谷が投じたのは真ん中やや低めのところへと決まる132km/hのカーブ。これを果敢に打ちに行くも空振り三振となったラックスは、どこか呆然とした様子で打席を後にすることとなった。

3球目に内角高めに投じたカーブをラックスが見逃した姿を見て、勝負球として再びカーブを投じたと思われるこの場面、三振を奪った相手が、昨季しばしば大谷にアドバイスを受けていた元同僚ラックスということもあって、ファンからは「まさかのカーブｗ」「無慈悲すぎる」「師匠とのぶつかり稽古やん」「大谷先生w」「今年は投手として教材になる大谷さんw」「ラックス、なんで打てない？って顔」「ラックス、ドジャース戻ってきてくれないかなw」といった様々な反響が巻き起こることに。

昨季はドジャースでプレーし、ベンチの中で大谷から熱心に話を聞いている姿が印象的だった“門下生”のラックス。それだけに移籍が報じられた際には、ドジャースファンからの悲しみの声も少なくなかったが、レッズ加入後もレギュラーに定着し、今では好守でレッズを牽引する存在に。今後もその活躍と、“師匠・大谷”との対戦に、多くのファンからの注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）