元STU48でグラビアアイドル、女優の星乃まりな（21）が、8月25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。同誌初登場となった星乃は「とても嬉しいので沢山の方にみていただきたいです」とアピールした。



【写真】麦わらの下は…つい気になっちゃう！

ワンピースタイプの水着で胸元を麦わら帽子で隠したポーズ。ビキニにシースルーのトップスを着た、川辺での濡れショットも披露している。細身ながらしっかりとくびれのある、美ボディを見せた。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。これまではスタジオ撮影が多かったが、自然の中での撮影は初挑戦だったという。「水に入れたのがうれしかったです。冷たくて気持ち良くて、地元を思い出しました。私は山口出身で、学生の頃は川で遊んでいたので懐かしかったです」と振り返った。



星乃は2017年にSTU48の1期生メンバーとして加入し、2021年6月に卒業。その後は舞台を中心に活動している。



同号では元NHKの中川安奈アナウンサーが表紙＆巻頭を担当。斎藤恭代、山田あい、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃も登場している。



（よろず～ニュース編集部）