Çò½§¿×¤ÎºÊ¡¦ÃÝÆâ¾Ä¡¢Ä¹ÃË¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±ËþµÊ¡ª¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Çò½§¿×¤ÎºÊ¤Ç£´·î¤ËÂè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÝÆâ¾Ä¡Ê¤¢¤æ¤à¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÌ¼¤òÎ¾¿Æ¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¡¡Â©»Ò¤ÈÌ¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Ø¡¡¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¡ÉáÃÊ¤ÏÌ¼¤â¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤À¤±¤òÂô»³Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¤ÏÇò½§¤È£²£°£²£²Ç¯£´·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡££²£´Ç¯£²·î¤ËÂè£±»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡¢Æ±Ç¯£±£²·î¤ËÂè£²»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢£²£µÇ¯£´·î£±£±Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè£²»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£