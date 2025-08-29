◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が29日の阪神戦（甲子園）で12試合ぶり、今季46度目のリリーフ登板。中13日と久しぶりの登板ながら10球で3者凡退に仕留めて今季35セーブ目（3勝2敗3ホールド）をマークした。

4―3と1点リードの9回に5番手として登板。最初に打席へ迎えた小野寺をスプリットで遊ゴロに打ち取ると、代打・豊田はスプリットで空振り三振。そして、近本は153キロ直球で遊ゴロに仕留めて10球で3者凡退に斬って取った。

マルティネスは15日の阪神戦（東京D）で史上最速となる348試合目で通算200セーブを達成。だが、巨人はその後、大勝もしくは敗戦でマルティネスを投入する試合展開にはならず、この一戦を最後にマウンドから遠ざかっていた。

登板間隔が長く空いたにも関わらず、3人でピシャリ。「今言われたようにやっぱり長い、ちょっと間隔空いてたんで、ほんとに最初のアウト取るためにも球速は気にせず、とにかくボールを低く集めるっていう思いで投げてました」と振り返る。

阿部慎之助監督（46）はこの日の試合後、「だいぶブランクあって、調整登板する？って聞いたんですけど、ひたすらセーブ機会を待つって本人が言っていたので尊重したんですけど」と話していたが、本人は「昔からそういう状況で、やっぱりブルペンでも自分なりにしっかり状況考えて調整、ピッチングなどしてるので、そこは、はい、セーブ機会でっていうことでずっとやってきてます」と説明。

リードはわずか1点だったが、「普段通りです。セーブ機会という場面である以上は普段通りいつも通り投げてます」と頼もしかった。