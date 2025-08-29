チャイナエアラインは、東京/羽田・東京/成田〜台北/松山・台北/桃園線を対象としたセールを開催している。

エコノミークラスが対象の「東京発台北行限定！アーリーオータムセール」の往復運賃は、東京/成田発着が18,700円から、東京/羽田発着が23,400円から。燃油サーチャージや諸税は別途必要。予約クラスは「N・H」。販売期間は9月11日まで。

チャイナエアラインによると、諸税を含めた往復総額は東京/成田発が39,000円台、東京/羽田発が44,000円台で、他社と比較して安価な設定になっているという。最安値となるのは東京/成田発着のCI107/106便の組み合わせ。なお、両便は10月27日からデイリー運航となる。

ビジネスクラスが対象の「東京-台北線限定 ビジネスクラスプレミアムセール」の往復運賃は、東京/成田発着が120,000円から、東京/羽田発着が135,000円から。燃油サーチャージや諸税は別途必要。予約クラスは「D」。販売期間は11月30日まで。

いずれも対象期間は9月1日から12月26日まで。CI221/220便は対象外となる。