¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÂÕËýÁöÎÝ¤Ëà³åá¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¡¢¥Ê¥á¤ë¤Ê¤è¤È¡×
¡¡µð¿Í¤¬£²£¹Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¡££²£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï£´²ó¡¢´ßÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ìÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó°ì»àËþÎÝ¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¾¡¤Á±Û¤·¡£ÀèÈ¯¡¦»³ºê¤â£¶²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ì¤Ð¡¢£¸²ó¤ËÂçÀª¤¬¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤È¥½¥í¤òÏ¢Â³ÈïÃÆ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£¹²ó¤ò¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Äù¤á¡¢¸×¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃù¶â¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤·¡¢¤¢¤È²¿²óÅê¤²¤ëÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãù¶â¤ò£±¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ò¾Î»¿¡£¼ì·®ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤£³ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡ÊÆóÎÝÂÇ¤Î¡Ë¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÁöÎÝ¤¬¤Í¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¼è¤ì¤ë£±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÕËýÁöÎÝ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÀä¹¥µ¡¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»°¿Ê¤»¤º¤ËÆóÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤½¤³¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÆóÎÝ¾å¤Ç²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¼¡¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ç£±ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡££µ¡½£±¤È£´¡½£±¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£
¡Ö¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¡ØÆüËÜ¤ÎÌîµå¡¢¥Ê¥á¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤òËÍ¤Ï¥Ê¥á¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£