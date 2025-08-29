¡È²Æì¸©¤À¤±¡É¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤¿Àé±ß»¥¤¬12Ëü±ß¤ÇÍî»¥¡ª »ÄÂ¸¿ô¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥¢»æÊ¾¡×¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
²Æì¸©¤À¤±¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤¿Àé±ß»¥¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆóÀé±ß»¥¤Î¤³¤È¡© ¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Àé±ß»¥¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Â¤Ï²Æì¸©¤À¤±¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀé±ß»¥¤¬2025Ç¯8·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Âè124²óÆþ»¥»ï¡Ö¶äºÂ¡×¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íî»¥²Á³Ê¤Ï³ÛÌÌ¤Î120ÇÜ¤È¤Ê¤ë12Ëü±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç13Ëü9800±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀé±ß»¥¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼Â¤Ï¤³¤ÎÀé±ß»¥¼«ÂÎ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Û12Ëü±ß¤ËÂç²½¤±¤·¤¿¡ÖÀé±ß»¥¡×¤ò¸«¤ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏµÈÖ¹æ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¿ô»ú¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿Àé±ß»¥¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¡ÖYZ¡×¡¢ºÇ¸å¤¬¡ÖM¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ºÇ½é¤¬YZ¤ÇºÇ¸å¤¬M¡¢N¡¢P¡¢Q¡¢R¤Î¤â¤Î¤ä¡¢ºÇ½é¤¬ZZ¤ÇºÇ¸å¤¬J¡¢K¡¢L¡¢M¡¢N¡¢P¡¢Q¡¢R¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÃ¼ìµ¹æ·ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²Æì¸©¤À¤±¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤¿Àé±ß»¥¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Àé±ß»¥¤Ï¡¢¡Ö²ÆìÉüµ¢ÆÃ¼ìµ¹æ·ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1972Ç¯5·î15¡Á20Æü¤Î´Ö¤Ë¡¢²Æì¸©Ì±¤Ë¸Â¤ê¡¢1¥É¥ë¡á360±ß¤ÇÊÆ¥É¥ë¤ÈÆüËÜ±ß¤Î¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î»þ¤ËÎ®ÄÌ¤·¤¿¤Î¤¬²ÆìÉüµ¢ÆÃ¼ìµ¹æ·ô¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÏÆÃ¼ìµ¹æ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¡Ì©°·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ò´¹¤·¤¿²Æì¸©Ì±¤âÃÎ¤é¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÄÂ¸¿ô¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¯ÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·°ËÆ£ÇîÊ¸¤ÎÀé±ß»¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¾¥íÌÜ¤Ê¤É¤ÎÄÁÈÖ¹æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃ¤Ë²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÚÉüµ¢¤ËÈ¼¤¤È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿»æÊ¾¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¤¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬ÉÕ¤¯»æÊ¾¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢§°ËÆ£ Î¼ÂÀ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»ñ»º±¿ÍÑÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²È·×¡¦ÊÝ¸±Åù¤ÎÁêÃÌ¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¡£Âç³Ø±¡»þÂå¤ÎÀìÌç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤âÆÀ°Õ¡£¥³¥¤¥ó¼ý½¸¥Þ¥Ë¥¢¤Î°ìÌÌ¤â¡£
(Ê¸:°ËÆ£ Î¼ÂÀ¡Ê³ô¼°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¥¬¥¤¥É¡Ë)
