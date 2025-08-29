「こんな佐藤勝利はじめて」佐藤勝利、ほっぺたむぎゅっとショットにファンもん絶！ 「可愛すぎて悲鳴出た」
timeleszの佐藤勝利さんは8月28日、自身のInstagramを更新。頬がつぶれているキュートなソロショットを公開し、ファンをもん絶させました。
【写真】佐藤勝利のかわい過ぎるほっぺたむぎゅっとショット
この投稿には、同じtimeleszのメンバーである松島聡さんが「この時の感情を知りたい」とコメントしています。
ファンからは、「可愛すぎて悲鳴出た」「とんでもなくかわいい人いる」「お顔つぶれてもかわいいのね」「可愛すぎるよ展ひらこ」「こんな佐藤勝利はじめて」「破壊力エグい泣ける」「ぐはっ…この1枚で致死量のカワイイ浴びた…」と佐藤さんのかわいさを絶賛する声が多く寄せられました。
(文:熱帯夜)
「致死量のカワイイ浴びた…」佐藤さんは、1枚のソロショットを投稿。ガラスの窓のようなものに顔を押し付けて、頬がむぎゅっとつぶれているかわいらしい写真です。
「最後の1枚で無事ﾄｩﾝｸした」26日には、雪山のような場所での写真を3枚公開している佐藤さん。ストーリー仕立ての投稿になっており、ファンからは「最後の1枚で無事ﾄｩﾝｸした」「セクシーサマーに雪が降った結果ですね」「優しい絵本みたい」などのコメントが寄せられました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
