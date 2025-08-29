8月29日（金） 九州アジアリーグ試合結果

火の国サラマンダーズ 12x対2 宮崎サンシャインズ

第16回戦 リブワーク藤崎台球場

宮 ０１０ ０００ １０ ｜２

火 ３００ ０２１ ０６x｜１２

宮崎：●糟谷、稲葉、伊敷、古殿、杉尾、中村ー下田

火の国：遠藤、○荒西、ワンディー、波多野ー中庭、有田

本塁打：松山第9号（火）

※八回規定によりコールドゲーム

昨日の試合でリーグ優勝マジックを1とし王手をかけた火の国サラマンダーズと阻止したい宮崎サンシャインズの第16回戦が行われた。

先制したのは火の国。1回の裏、薗が宮崎サードのエラーにより出塁し盗塁を成功させる。続く古屋はセカンドへのファウルフライに倒れるもその間にランナーは三塁へ。続く小林は四球で一、三塁。続く松山がライトを越える第9号スリーランホームランを放ち3点を先制。

先制を許した宮崎は2回の表。2死から紺野がレフトへのツーベースヒットを放ちチャンスをつくる。続く下田がレフトへのタイムリーヒットを放ち1点を返す。

2点差の5回裏。古屋がセンターへのヒットを放ち出塁。続く小林は四球で一、二塁。続く松山はファーストゴロで一塁ランナーが宮崎ファーストのエラーにより進塁。その間に二塁ランナーが本進し1点を追加。続く法村は宮崎サードのエラーにより出塁し満塁。続く池内はセカンドゴロで宮崎セカンドのエラーにより三塁ランナーが本進。2点目を追加。

6回の裏にも火の国は中庭が四球で出塁し代走の大城戸が盗塁を成功させ二塁。続く大嶌はセカンドゴロに倒れるもその間にランナーは三塁へ。続く薗は宮崎ショートの野手選択により出塁。その間にランナーが生還し1点を追加。

5点を追う宮崎は7回の表。西林がレフトへのヒットを放つ。続く紺野はライトへのヒットを放ち一、二塁。続く下田はショートゴロでダブルプレーに倒れ2死三塁。続く嵯峨はセンターへのタイムリーヒットを放ち1点を返す。

8回の裏火の国は、代打の藤原、古屋、法村、有田のタイムリーヒットで6点を追加し12対2で火の国がコールド勝ち。2年ぶり4度目のリーグ優勝を決めた。

火の国サラマンダーズは9月25日より栃木県にて開催される日本独立リーググランドチャンピオンシップ2025に出場が決定。初戦は9月26日の第1試合で北海道フロンティアリーグ代表と対戦。火の国サラマンダーズは過去に出場した2大会は2連覇をかざっており2年ぶりとなる本年も優勝を掴めるか注目が集まる。