¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤Ë¡Ö4ËÜÃì¡×ºÆ·ëÀ®¡¡¾åÂôÄ¾Ç·¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¿ùÆâ½ÓºÈ¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡¢ÏÂÅÄµ£¡¢¿·³À½í°ÊÍè¤Î²÷µó
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç10¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÂô¤Ï½øÈ×¤«¤éÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Áö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤Ê¤ÉÅêµå½Ñ¤Ç¤â¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¡£¡ÖÂ¤ò¾å¤²¤ëÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊý¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡×¡£½øÈ×¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢Å´ÊÉ¤Îµß±ç¿Øà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡Íø¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤ò²á¤®¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡´û¤Ë2·å¤ËÅþÃ£¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¤ËÂ³¤¡¢4¿ÍÌÜ¤Î10¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸µÇ¯¤Î2005Ç¯¤Ë¿ùÆâ½ÓºÈ¡Ê18¾¡4ÇÔ¡Ë¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡Ê16¾¡1ÇÔ¡Ë¡¢ÏÂÅÄµ£¡Ê12¾¡8ÇÔ¡Ë¡¢¿·³À½í¡Ê10¾¡6ÇÔ¡Ë¤Î¡Ö4ËÜÃì¡×¤Ç·ÁÀ®¤·¤¿¡Ö2·å¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤¬¡¢µåÃÄÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤ËàºÆ·ëÀ®á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡20Ç¯Á°¤Î´é¤Ö¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾åÂô¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î4¿Í¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ã¯¤¬¥¨¡¼¥¹¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë