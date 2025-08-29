◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人の岡本和真内野手（29）が29日の阪神戦（甲子園）で1軍復帰後初となる猛打賞をマークした。

「4番・三塁」に入って先発出場。相手先発左腕・大竹から4回の第2打席で左前打を放つと、6回の第3打席でも左前打。相手マウンドが4番手右腕・ネルソンに代わった8回の第4打席では左中間に二塁打を放った。

岡本は5月6日の阪神戦（東京D）で初回の一塁守備中に打者走者と交錯して左肘じん帯を損傷。大けがを乗り越え、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された8月16日の阪神戦（東京D）で102日ぶりに復帰した。

猛打賞は1軍復帰後12試合目にして初めてで、4月9日のDeNA戦（横浜）以来142日ぶり今季4度目。「まあ、広島で全然打ててなかったんで良かったなと思います」と10打数1安打だった前カードの広島戦（マツダ）に触れつつ「勝った試合で打ったんで良かったな」とホッ。

3連戦初戦を白星で飾り、「もうね、明日からも1個1個勝てるように頑張りたいと思います」と気合を入れ直していた。