¡¡º´²ì¸©·ÙÉðÍº½ð¤Ï29Æü¡¢ÉðÍº»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê60¡Ë¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢Ìó4800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¤´¤í¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¾å¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼êÊý¤Ë¡ÖÅê»ñ¤Î»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢»Ø¼¨¤·¤¿¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤¹¤ì¤ÐÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ãÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð»ñ»º¤¬Åà·ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£6·î16Æü¤«¤é7·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÁê¼ê¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë11²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£