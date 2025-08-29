¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬ËÉ¸æÎ¨2¡¦21¤Ç1°Ì¤ò°Ý»ý¡¡2·³¤Ç7²ó100µåÌµ¼ºÅÀ¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½3¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢100µå¤òÅê¤²¤Æ7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï2¡¦21¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄã¤á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅê¤²¤¿¡£´¶³Ð¼«ÂÎ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶³Ð¤ÈÂÎ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢À©µå¤¬Íð¤ì¤¿¡£Á°²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀºÅÙ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Îý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È3»Íµå¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨1°Ì¤ò°Ý»ý¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê½ç°Ì¤Ï¡Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾¡Î¨¤â1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯9·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°Ê¹ß¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ê1·³¤Ë¡Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£