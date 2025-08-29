ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬²÷¾¡¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î£²¥é¥ó¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¦¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê£²·å¾¡Íø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡½£°³ÚÅ·¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¹Æü¡Ë¡½¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤²÷¾¡¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë¿åÃ«¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ä¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î£²¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¡¢¼·²ó¤Ï¿åÃ«¤Îµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¡£³ÚÅ·¤ÏÃæÈ×¤ÎÆÀÅÀµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£±¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¹Æü¡Ë¡½¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆó²ó¡¢·ª¸¶¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢»°²ó¤Ë¶áÆ£¤Î£²¥é¥ó¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¾åÂô¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²·å¾¡Íø¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¸Þ²ó°Ê¹ß¡¢£±°ÂÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£¸¡½£±À¾Éð¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¹Æü¡Ë¡½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹¥µ¡¤ÇÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿¡£Æó²ó¤Ë½¡¤¬ÀèÀ©£³¥é¥ó¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï¿ùËÜ¤È¼ã·î¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Ï¹â¶¶¤¬£·¼ºÅÀ¡¢ÂÇÀþ¤â¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£